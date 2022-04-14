Пожар на ракетном крейсере "Москва", который был подбит украинскими ракетами, продолжается. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти США.

Россия заявила, что экипаж флагмана Черноморского флота крейсера "Москва" был эвакуирован в четверг после взрыва боеприпасов на борту, который, по словам Украины, был вызван ракетным ударом, а представитель министерства обороны США заявил, что пострадавшее судно все еще пытается потушить пожар.

По словам высокопоставленного представителя США, военный корабль, флагман Черноморского флота России, все еще находится на плаву, и Соединенные Штаты предполагают, что он направляется в Севастополь.

"Наша оценка такова, что судно все еще борется с пожаром на борту", - добавил чиновник.

В Министерстве обороны России ранее заявили, что пожар на ракетном крейсере советской эпохи был локализован, но корабль сильно поврежден. Россия не признала, что корабль, на борту которого находилось более 500 моряков, подвергся нападению, и заявила, что причина пожара расследуется.

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