В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю оперативную сводку с фронта боевых действий, в которой сообщается, что российские войска пытаются завершить подготовку к наступлению на востоке нашей страны, наращивают авиационную группировку и системы управления армией.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

В Генштабе сообщили, что противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктурным объектам и жилым кварталам городов и сел нашего государства. Для ведения боевых действий на территории Украины оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации. Для обеспечения подразделений вооружением и военной техникой осуществляются меры по снятию с длительного хранения на базах и складах.

По имеющейся информации, в 126-й отдельной бригаде береговой обороны (Перевальное) и 127-й отдельной разведывательной бригаде (Севастополь) потери составляют более 50 процентов личного состава.

Командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в северо-кавказском регионе для участия в войне против Украины. Основная причина – нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях. В связи с сложившейся критической ситуацией с комплектованием личным составом боевых подразделений, командование вооруженных сил Российской Федерации планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась. Наблюдается перемещение подразделений 36 общевойсковой армии Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории Гомельской области республики Беларусь. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси по объектам нашего государства.

На Северском направлении противник проводит перегруппировку подразделений с их последующим сосредоточением в приграничных с Украиной районах. С территории Брянской и Курской областей происходит перемещение в Белгородскую и Воронежскую области России.

На Слобожанском направлении российские войска проводят разведку возможных направлений наступления, наращивают систему разведки и медицинского обеспечения. Продолжается пополнение запасов. Также продолжается частичная блокировка и обстрелы города Харькова. В Белгороде враг развернул подразделение информационно-психологических операций вооруженных сил Российской Федерации с целью интенсификации мер психологического воздействия на подразделения сил обороны Украины и гражданское население Харьковской области. Цель – деморализация и прекращение сопротивления.

Оккупанты продолжают подготовку к активным действиям в районах населенных пунктов Славянск и Барвенково.

На Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии продолжает ведение наступления на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск. Противник предпринимал попытки прорыва нашей обороны в районах населенных пунктов Рубежное, Новотошковское и Марьинка, однако безуспешно, а также продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю.

На Южнобужском направлении существенных изменений в обстановке не произошло. В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и разведки.

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