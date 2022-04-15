США, которые недавно отправили Украине сотню снарядов и других вооружений, могут исчерпать запасы оружия для собственной обороны, постоянно отправляя его в нашу страну.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Перед западными союзниками стоит выбор: послать Киеву больше оружия или сохранить его запасы для собственной обороны", - цитирует издание Хэла Брандса, профессора института Джона Хопкинса и специалиста по международной политике.

По мере того, как война достигает критической стадии, когда россияне готовятся укрепиться на востоке Украины, "арсенал демократии истощается".

"Это может привести к фатальной нехватке оружия у ВСУ и обнажить слабость Америки", - пишет профессор.

По его словам, Байден никогда не планировал такой войны: "Предполагалось, что Россия быстро захватит большую часть страны, поэтому США будут поддерживать вялотекущий украинский мятеж".

Но успешное сопротивление Украины привело к колоссальному расходу боеприпасов, а также исчерпанию других военных активов.

Автор сомневается, что США способны быстро нарастить производство необходимых для Киева вооружений. Особенно в условиях перехода войны на восток Украины, где решающее значение будет иметь превосходство России в авиации и бронетехнике.

Автор Bloomberg сомневается, что США смогут удовлетворить украинский спрос. Причина - утрата части производственного потенциала.

"Нехватка станков, квалифицированной рабочей силы и свободных производственных мощностей может замедлить перевооружение. Например, США не могут быстро нарастить производство ракет Stinger для Украины, потому что рабочей силы, необходимой для этого, больше нет. Американские запасы ключевого оружия меньше, чем можно себе представить, отчасти из-за производственных ограничений, а отчасти потому, что большая часть бюджета Пентагона, составляющего около 750 миллиардов долларов, уходит на рабочую силу, здравоохранение и другие вещи, помимо пуль и бомб", - пишет Брандс.

Напомним, недавно Байден пообещал Зеленскому очередной пакет военной помощи.

Также сообщалось, что США будут поставлять Украине тяжелое вооружение из-за подготовки к новому типу боев на юго-востоке.