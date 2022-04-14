Представитель президента в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский призвал легализовать автоматическое оружие сразу после войны.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Я последовательно выступаю за возможность граждан Украины иметь в собственности любое оружие, кроме тяжелого", - заявил Вениславский.

По словам нардепа, уже после завершения войны будет возможность выступить за легализацию автоматического оружия. Возможно, даже до окончания военных действий.

"Но оно, безусловно, должно быть учтено и отстреляно, то есть чтобы была возможность его идентифицировать в случае совершения преступлений", - добавил Вениславский.

Напомним, в марте Зеленский разрешил всем гражданам Украины использовать оружие для уничтожения противника.

Также ранее в МВД рассказали, как получить оружие.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.