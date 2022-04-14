Фракция "Слуга народа" не будет поддерживать законопроект №7265 об уголовной ответственности для военнообязанных украинцев, которые в течение 15 дней не вернутся в Украину во время войны.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие оставшиеся работают за границей и пересылают в Украину деньги - в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны", - написал Арахамия.

По его словам, предлагаемая норма "никоим образом не решает той цели, которую на самом деле нужно достичь: наказать несколько десятков должностных лиц, чиновников и депутатов, сбежавших из Украины во время войны".

"Будем искать другие способы наказания этих лиц. Что касается остальных людей, никаких санкций не будет и быть не может. Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью", - сообщил Арахамия.

"Страна" подробно рассказывала об упомянутом законопроекте, предусматривающем принудительное возвращение в Украину во время войны.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.