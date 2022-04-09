Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия во время визита в Днепр рассказал о сложностях переговорного процесса.

Соответствующее видео с комментарием опубликовали местные СМИ.

Основные тезисы из комментария Арахамии следующие.

Переговоры идут тяжело, позиций для сближения не так много.

"Я бы сказал, вообще немного", - уточнил Арахамия.

По его словам, исход переговоров зависит от ситуации на фронте:

"Если у нас будет тактическое преимущество, тогда мы будем настаивать больше на нашей повестке, а они будут вынуждены соглашаться", - сказал нардеп. И добавил, что если будет наоборот - "то нам придется идти на более глубокие компромиссы".

Красные линии Украины - территориальный вопрос, заявил Арахамия.

"Территории мы не можем отдавать и признавать", - сказал Арахамия, имея в виду Крым и Донбасс.

Переговоры позволяют решать вопросы гуманитарных коридоров. Более 300 тысяч человек благодаря этому уже смогли эвакуировать.

Арахамия рассказал и о переговорах по гарантиям безопасности. Страны-гаранты должны заявить принцип, по которому нападение на Украину означает нападение на них самих. В договоре о гарантиях Киевом прописано предоставление оружия, закрытие неба и участие войск стран-гарантов на стороне Украины. Публично согласились дать гарантии Германия, Турция, Франция и Италия. Китай "заинтересовался и активно работает над документом". От США и Британии пока ответа нет.

Что касается отвода войск РФ из-под Киева, об этом с Россией не договаривались, "это была их добрая воля или военная необходимость, замаскированная под добрую волю", сказал политик.

Арахамия также отметил, что Украина узнала об этом, как и все - на пресс-конференции в Стамбуле.

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