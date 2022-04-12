Арахамия сообщил о ходе переговоров. Скрнишот

Переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме.

Об этом сообщил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

По его словам, украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Единственное отличие состоит в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике. Может быть, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", - пояснил Арахамия.

Скриншот из Телеграм Давид Арахамии

На днях Арахамия рассказывал, что переговоры идут тяжело, позиций для сближения не так много. По его словам, исход переговоров зависит от ситуации на фронте.

"Если у нас будет тактическое преимущество, тогда мы будем настаивать больше на нашей повестке, а они будут вынуждены соглашаться", - сказал нардеп. И добавил, что если будет наоборот - "то нам придется идти на более глубокие компромиссы".

А вчера Сергей Лавров обвинил украинскую делегацию в том, что она на переговорах "изворачивается на 180 градусов".

"Но мы люди терпеливые и настойчивые", - заявил глава МИД РФ.

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