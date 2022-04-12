Переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме.

Об этом сообщил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

По его словам, украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Единственное отличие состоит в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике. Может быть, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", - пояснил Арахамия.

На днях Арахамия рассказывал, что переговоры идут тяжело, позиций для сближения не так много. По его словам, исход переговоров зависит от ситуации на фронте.

"Если у нас будет тактическое преимущество, тогда мы будем настаивать больше на нашей повестке, а они будут вынуждены соглашаться", - сказал нардеп. И добавил, что если будет наоборот - "то нам придется идти на более глубокие компромиссы".

А вчера Сергей Лавров обвинил украинскую делегацию в том, что она на переговорах "изворачивается на 180 градусов".

"Но мы люди терпеливые и настойчивые", - заявил глава МИД РФ.