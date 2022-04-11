Среди украинских мужчин-заробитчан - волна негодования из-за попытки вернуть их на родину под угрозой уголовного преследования.

Речь идет о законопроекте 7265, по которому в Раде предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы.

Согласно проекту, в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного положения лица, которые согласно закону подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, при отсутствии уважительных причин, обязаны вернуться в Украину в течение 15 дней.

Уважительными причинами являются запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, пребывания на стационарном лечении или иные обстоятельства, которые препятствуют выезду из страны пребывания.

Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей:

"Невыполнение требований о возврате в Украину без уважительных причин после введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях человеком, который согласно закону, подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, другого человека, который в соответствии с законом обязан вернуться в Украину из-за границы, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет".

Многие заробитчане, которые выехали еще до войны и с которыми пообщалась "Страна", намерены игнорировать такое требование, если за него проголосует Рада.

Часть из них намерены перестать переводить деньги домой (а это в совокупности миллиарды долларов в год) и забрать к себе за границу семью и родных. Также некоторые говорят, что введение такой нормы побудит их начать процесс отказа от украинского гражданства и получения паспортов иностранных государств.

"Никто мне ничего сделать не сможет. Останусь в Польше - буду подавать на гражданство. Никто не прокормит мою семью, если я пойду воевать. Этим должны заниматься те, кто обучен военному делу, а я автомат в руках никогда не держал, только шпатель. И еще одно - мой кум сейчас во Львове, хотел пойти воевать, так его послали назад домой. Сказали, что нет необходимости. Так к чему эти дурацкие законы? Неужели бюджету не нужны деньги от заробитчан", - говорит "Стране" львовянин Владимир Губицкий, который сейчас трудится на стройке под Варшавой.

"В основном на стройках, на заводах, на тяжёлых работах пашут украинские мужчины. Женщин на такие вакансии не берут, это адский труд. И если украинцы выедут, это для польского рынка труда будет большим ударом. А ведь Польша нам помогает. Я лично собираюсь остаться в Европе, хочу осесть тут, если надо, откажусь от украинского гражданства. А приказывать вернуться домой - это незаконно. Думаю, любой европейский суд это докажет", - говорит заробитчанин из Ивано-Франковска Олег Малько, который тоже работает в Польше, на заводе.

"В первую очередь пусть призывают тех, кто Украину обворовывал - депутаты, их дети, чиновники. Мне рассказывают родные, сколько в Украине в городах и селах сидят и спокойно передвигаются молодых хлопцев, жируют, пьют пивко и еще чем-то недовольны. А трудяг, которые деньги в Украину переводят и наполняют бюджет, грозятся наказать. Да наоборот, нужно еще сказать: мужики, продолжайте спокойно трудиться, обеспечивать семьи и переводить деньги, а когда война закончится, надо будет Украину отстраивать", - негодует в беседе с нами Григорий Сенишин из Черновцов, который работает на стройке в Испании.

Впрочем, есть и такие, которые готовы вернуться и воевать.

"Не хочу проблем, в будущем все равно планировал возвращаться в Украину, этом моя земля, мой дом. А если пойти против закона, то дорога домой закрыта. Да и в глазах других не хочу показаться трусом и предателем. Поэтому вернусь уже в мае и пойду воевать, если скажут", - сказал нам львовянин Максим Закалюжный, работающий на ферме в Чехии.

Эксперты говорят: попытка вернуть и мобилизовать находящихся за границей украинцев может иметь серьезный последствия для экономики и демографической ситуации в Украине.

"Это может привести к тому, что население сократится еще на несколько миллионов работоспособных человек. Ведь многие из тех кто уже за границей, перевезет к себе и своих родных. И это кроме пяти миллионов уже выехавших. В результате сократятся перечисления от заробитчан - около 14 миллиардов в год. Что для рухнувшей из-за войны экономики будет дополнительным мощным ударом. Не говоря уже о том, что пострадает демография. И что страну просто некому будет отстраивать. Вместо того чтобы стращать людей, лучше предложить им выгодные условия для возвращения домой, чтобы строители и рабочие вернулись после войны помогать восстанавливать Украину", - сказал "Стране" специалист по социальной статистике, демографии и миграции Иван Пехота.