В Раде предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы.

Об этом говорится в законопроекте №7265 от 8 апреля.

Проектом предлагается дополнить закон о военном положении новой статьей об обеспечении функционирования сил обороны Украины, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Согласно новой статье, в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного положения, лица, которые по закону подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, обязаны вернуться в Украину в течение 15 дней.

Уважительной причиной, чтобы не возвращаться может быть: запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, нахождение на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Напомним, ранее мы писали, что правительство внесло изменения в правила выезда мужчин за границу Украины во время войны.

Также сообщали, что ранее в Раде зарегистрировали законопроект о 12 годах тюрьмы для покинувших Украину мужчин.

Кроме того, в парламенте недавно зарегистрировали еще один законопроект об уголовной ответственности для мужчин, которые нелегально выехали из Украины во время военного положения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.