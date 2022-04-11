Законопроект появился в парламенте. Фото: "Страна"

В Раде предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы.

Об этом говорится в законопроекте №7265 от 8 апреля.

Проектом предлагается дополнить закон о военном положении новой статьей об обеспечении функционирования сил обороны Украины, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Согласно новой статье, в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного положения, лица, которые по закону подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, обязаны вернуться в Украину в течение 15 дней.

Уважительной причиной, чтобы не возвращаться может быть: запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, нахождение на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

В Раду внесли новый законопроект об уголовной ответственности для нелегально выехавших мужчин.

Напомним, ранее мы писали, что правительство внесло изменения в правила выезда мужчин за границу Украины во время войны.

Также сообщали, что ранее в Раде зарегистрировали законопроект о 12 годах тюрьмы для покинувших Украину мужчин.

Кроме того, в парламенте недавно зарегистрировали еще один законопроект об уголовной ответственности для мужчин, которые нелегально выехали из Украины во время военного положения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале

Мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам. 

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