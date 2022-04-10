В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект об уголовной ответственности для мужчин, которые нелегально выехали из Украины во время военного положения.

Документ опубликован на официальном сайте парламента Украины.

Это уже второй такой законопроект.

От предыдущего аналогичного законопроекта его отличает отсутствие нормы о том, что все мужчины призывного возраста должны вернуться из-за границы в 10-дневный срок после вступления в силу этого закона.

Напомним, часть украинцев, скрываясь от призыва, прорываются через западную границу в Евросоюз за взятки. Такса для военнобязанных мужчин, по данным наших источников во львовской СБУ, колеблется от 3 до 7 тысяч долларов.

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