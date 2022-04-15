США продолжат военную поддержку Украины, несмотря на заявление Москвы, предупреждающей Соединенные Штаты о прекращении вооружения Украины.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в интервью CNN.

"Русские говорили кое-что в частном порядке, кое-что говорили публично; но ничто не сможет отговорить нас от стратегии, к которой мы приступили", — сказал он.

Напомним, РФ требует от США прекратить вооружать Украину и угрожает "непредсказуемыми последствиями" в случае отказа.

Ранее мы писали, что США могут исчерпать свои запасы оружия, постоянно отправляя его в Украину.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.