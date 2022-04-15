В США не собираются отказываться от поставок оружия в Украину после угроз Москвы - Госдеп
США продолжат военную поддержку Украины, несмотря на заявление Москвы, предупреждающей Соединенные Штаты о прекращении вооружения Украины.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в интервью CNN.
"Русские говорили кое-что в частном порядке, кое-что говорили публично; но ничто не сможет отговорить нас от стратегии, к которой мы приступили", — сказал он.
Напомним, РФ требует от США прекратить вооружать Украину и угрожает "непредсказуемыми последствиями" в случае отказа.
Ранее мы писали, что США могут исчерпать свои запасы оружия, постоянно отправляя его в Украину.
Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.
Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.