После вторжения в Украину Россия потеряла два ключевых военно-морских объекта. Поэтому, вероятно, РФ пересмотрит свою позицию в Черном море.

Об этом сообщает разведка Британии.

"Россия признала, что крейсер "Москва" типа "Слава" затонул. Являясь флагманом Черноморского флота России, "Москва" выполняла ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны", - говорится в отчете разведки.

Разведка Британии сообщает, что этот корабль советской эпохи был одним из трех крейсеров класса "Слава" в российском флоте. Первоначально введенный в эксплуатацию в 1979 году, крейсер "Москва" прошел обширный ремонт, призванный улучшить его возможности, и вернулся в рабочее состояние только в 2021 году.

"Этот инцидент означает, что после вторжения в Украину Россия понесла ущерб по двум ключевым военно-морским объектам, первым из которых стал российский десантный корабль класса "Аллигатор" "Саратов" 24 марта. Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою позицию в Черном море", - сообщает разведка.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что в Черном море загорелся ракетный крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота России, который активно был задействован в войне против Украины. Украина заявила, что попала по кораблю ракетой "Нептун" собственного производства. В РФ же говорят, что на корабле произошел пожар. Также вчера в Минобороны России признали, что крейсер "Москва" затонул.

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