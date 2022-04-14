США "не воспринимают легкомысленно" возможность попытки России применить тактическое ядерное оружие в Украине, поскольку Москва продолжает сталкиваться с трудностями на поле боя.

Об этом заявил директор ЦРУ Билл Бернс во время выступления в Технологическом институте Джорджии.

"Учитывая потенциальное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они до сих пор сталкивались в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности", - сказал он.

ЦРУ "очень внимательно следит за этим", заверил Бернс. Но подчеркнул, что США пока не видят никаких признаков того, что Россия готовится пойти на такой шаг.

"Хотя мы видели некоторые риторические заявления со стороны Кремля о переходе к более высоким уровням ядерной боеготовности, до сих пор мы не видели практических свидетельств такого рода развертываний или военных дислокаций, которые усилили бы эту озабоченность, но мы очень внимательно следим за этим", - сказал Бернс.

Тем не менее в том же выступлении Бернс предупредил, что президент России Владимир Путин становится все более изолированным, и его "аппетит к риску растет по мере того, как его хватка в России ужесточается".

"Круг его советников сузился, и в этом маленьком кругу никогда не ставили под сомнение его суждения или его упрямую, почти мистическую веру в то, что его судьба - восстановить сферу влияния России", - сказал Бернс.

Как писала "Страна", в том же выступлении Бернс назвал главными вызовами мироустройству агрессию России в Украине и Китай.

Также мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что решение Путина напасть на Украину продиктовано антизападным негодованием и паранойей.