Дания намерена закупить 2 млн таблеток йода, которые будут использованы в случае возникновения катастрофы ядерного характера.

Это решение было принято на основе рекомендаций датского агентства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно прогнозу специалистов, 2 млн таблеток йода будет достаточно, чтобы покрыть группу риска в случае ядерной катастрофы вблизи Дании. К ним относятся дети до 18 лет, медработники до 40 лет, а также беременные и кормящие женщины.

Ранее мы писали, что США поставляют Украине защитные средства на случай применения Россией химического и биологического оружия.

Также "Страна" сообщала, что замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что угроза применения ядерного оружия вполне реальна, в настоящее время риски выше, чем когда-либо со времен холодной войны.

Напомним, в Кремле заявили, что Россия не будет применять ядерное оружие в Украине.

Тем не менее, Белый дом поручил разработать сценарии ответа России на случай применения ядерного оружия.