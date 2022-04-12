Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение Владимира Путина напасть на Украину продиктовано антизападным негодованием и паранойей. По словам Макрона, пандемия коронавируса усугубила чувство изоляции Путина.

Об этом французский лидер сказал в интервью журналу Le Point.

"Он оказался в Сочи на месяцы, заперся, у него меньше контактов с представителями другого мышления", - сказал Макрон.

Он также предсказал, что Путин не прекратит свои атаки и ему нужна военная победа до 9 мая - дня, когда Россия отмечает победу над германским нацизмом.

Французский лидер подчеркнул, что он продолжит разговаривать со своим российским коллегой, чтобы предупредить его об опасности продолжения насилия.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.