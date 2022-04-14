Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США считает главными вызовами мироустройству войну в Украине и амбиции Китая.

Об этом 14 апреля заявил директор ЦРУ Уильям Бернс во время выступления в Технологическом институте Джорджии.

"Четыре масштабных вызова сформируют наше будущее и будущее мироустройство. Первый – немедленная угроза, которую представляет возобновившаяся агрессия России против Украины. Второй – более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке. Другие важные вызовы - масштабное воздействие технологических изменений и формирование рабочей силы, которая базировалась бы на разнообразии американского общества", - перечислил Уильям Бернс.

Также он дал резкую характеристику Путину: мол, "президент России погряз в обиде, амбициях и неуверенности".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что решение Владимира Путина напасть на Украину продиктовано антизападным негодованием и паранойей.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

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