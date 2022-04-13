Вчера во время выступления президента США Джо Байдена в штате Айова случилось сразу два курьеза: он перепутал Украину с Китаем, а затем пиджак президента "пометил" голубь.

Так, Байден, говоря о продовольственном кризисе, перепутал Украину и Китай, назвав КНР одним из крупнейших производителей пшеницы.

"Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и... Извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что все растет", - сказал он.

А после обещаний Джо Байдена снизить цены на бензин, во время которого он впервые назвал действия РФ в Украине геноцидом, его пиджак пометил голубь.

Напомним, ранее американский президент уже допускал пару неловких оговорок. Мы рассказывали, как Байден перепутал Афганистан с Украиной и Ираком.

Также мы писали, как он перепутал эскалацию и вакцинацию. А потом американский президент заговорился и неправильно произнес фамилию российского коллеги, сказав что-то вроде "президент Клутин".

Кроме того, сообщалось, как Байден, выступая с речью перед публикой, оговорился и перепутал своих предшественников Барака Обаму с Дональдом Трампом. После этого он отшутился, что оговорился по Фрейду.

Также мы писали, как президент США в третий раз оговорился и назвал Камалу Харрис президентом США. Очередную оговорку он допустил во время выступления в Университетском центре Атланты.

Вместе с тем, недавно, во время речи в Белом доме Байден запутался с определением нации и не сумел выговорить сложное слово.