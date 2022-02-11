Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC перепутал Афганистан с Украиной и Ираком.

Байден рассказывал журналисту о том, почему решение о выводе американских войск из Афганистана было, на его взгляд, правильным, и дважды оговорился.

"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно", - сказал Байден.

Напомним, ранее Байден уже допускал пару неловких оговорок. Сначала он перепутал эскалацию и вакцинацию. А потом американский президент заговорился и неправильно произнес фамилию российского коллеги, сказав что-то вроде "президент Клутин".

Также мы сообщали, как Байден, выступая с речью перед публикой, оговорился и перепутал своих предшественников Барака Обаму с Дональдом Трампом. После этого он отшутился, что оговорился по Фрейду.

Кроме того, мы сообщали о том, как президент США Джо Байден едва не уснул на конференции по климату, где президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о нелегкой судьбе медведей. Это произошло в шотландском Глазго в ноябре прошлого года.