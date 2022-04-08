Во время речи в Белом доме Байден запутался с определением нации и не сумел выговорить сложное слово
Президент США Джо Байден дважды запнулся во время выступление с речью на торжественном мероприятии Белого дома.
Трансляцию выступления вел телеканал CBS.
"Америка - это нация, которую можно определить одним словом. Я был у под... под... Извините. Я был у подножия Гималаев вместе с Си Цзиньпином. Я путешествовал с ним, мы проехали где-то 17 тысяч миль, когда я был вице-президентом. Но это не точный факт", - сказал глава Белого дома.
Также Байден заявил, что может описать США одним словом - "возможности". Как он сообщил, об этом он сказал в беседе с китайским лидером.
В последнее время Байден все чаще демонстрирует признаки возрастных изменений, оговариваясь и путаясь на публике. Так, в начале февраля он в интервью телеканалу NBC перепутал Афганистан с Украиной и Ираком.
"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно", - сказал тогда Байден.
Также "Страна" сообщала, как Байден, выступая с речью перед публикой, оговорился и перепутал своих предшественников Барака Обаму с Дональдом Трампом. После этого он отшутился, что оговорка произошла по Фрейду.