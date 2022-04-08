Президент США Джо Байден дважды запнулся во время выступление с речью на торжественном мероприятии Белого дома.

Трансляцию выступления вел телеканал CBS.

"Америка - это нация, которую можно определить одним словом. Я был у под... под... Извините. Я был у подножия Гималаев вместе с Си Цзиньпином. Я путешествовал с ним, мы проехали где-то 17 тысяч миль, когда я был вице-президентом. Но это не точный факт", - сказал глава Белого дома.



Также Байден заявил, что может описать США одним словом - "возможности". Как он сообщил, об этом он сказал в беседе с китайским лидером.

В последнее время Байден все чаще демонстрирует признаки возрастных изменений, оговариваясь и путаясь на публике. Так, в начале февраля он в интервью телеканалу NBC перепутал Афганистан с Украиной и Ираком.

"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно", - сказал тогда Байден.

Также "Страна" сообщала, как Байден, выступая с речью перед публикой, оговорился и перепутал своих предшественников Барака Обаму с Дональдом Трампом. После этого он отшутился, что оговорка произошла по Фрейду.