Член палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин решила осудить действия спикера палаты Нэнси Пелоси из Демократической партии. Женщина обвинила Пелоси в использовании методов гестапо в борьбе против законодателей от оппозиции. Но Грин перепутала тайную полицию нацистской Германии гестапо с гаспачо - холодным супом испанской кухни.

Отрывок из интервью республиканки телеканалу One America News с оговоркой опубликован на Ютубе.

"У нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса, шпионит за нашей законодательной работой, за нашими сотрудниками и американскими гражданами", заявила Грин.

Слова Грин вызвали волну насмешливых комментариев в социальных сетях. В связи с этим Грин постаралась перевести дело в шутку, оставив пост в своем Твиттере.

"Никакого супа тем, кто незаконно шпионит за членами Конгресса. Они будут отправлены в гуляш", - гласит ее запись.

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