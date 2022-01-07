Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко вновь оказался ключевой фигурой конфузной ситуации, которую сам же и создал, когда в поздравлении украинцев с Рождеством, он поздравил нас с Пасхой.

Об этом стало известно из публикаций депутата Тищенко в Facebook, которые в скором времени были удалены. Однако подписчики "слуги" сохранили скришоты поста, которые сейчас активно распространяются.

На скриншотах видно, что в двух постах размещена одна и та же фотография Тищенко с сыном около новогодней елки, однако текст полностью отличается.

Дело в том, что на первом скриншоте Николай поздравил украинцев с Пасхой, а если быть точнее: с Воскресением Христа, а не его рождением. Однако после озарения, пост был удален. "Слуга" опубликовал уже новый текст поздравления с Рождеством, впрочем фото оставил прежнее.

Речевые конфузы Николая Тищенко - явление не новое, однако в последнее время это стало происходить чаще.

Например, недавно он заявил о том, что в то время, как все вакцинируются от коронавируса, он решил вакцинироваться ковидом.

Кроме того, мы также писали о том, как 49-летний Николай Тищенко назвал себя молодежью, и призвал называть вещи тоже "по-молодежному", а именно - переименовать котлеты на "митболы".