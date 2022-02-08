Освещая визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев, где была отменена ее встреча с Владимиром Зеленским, журналисты самого большого немецкого общественного телеканала "Das Erste" перепутали столицы Украины и России.

Во время прямого включения с площади Независимости в Киеве на экране была надпись, что журналистка ведет включение из... Москвы.

Ранее "Страна" рассказала о географической ошибке американского телеканала CNN. В конце января телеканал показал в эфире титр с надписью "Харьков, Россия". Такая надпись появилась во время репортажа, посвященного ситуации на границе Российской Федерации и Украины, у которой якобы сосредоточилась большая группировка войск России.

После этого казуса пользователи соцсетей вспомнили, что у CNN вообще беда с географией. Лет 10-12 назад телеканал сделал сюжет на волне разговоров о планах бомбить Ливию. Журналисты с CNN показали в нем Триполи. Только городов с таким названием два - в Ливане и Ливии. Американцы особо не разбирались в нюансах, и говоря о планах бомбить Ливию, показали ливанский Триполи.