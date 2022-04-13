Для возможности покупок онлайн россияне стали массово оформлять карты китайской платежной системы UnionPay, но в результате столкнулись с блокировками.

Это объясняют тем, что иностранные банки опасаются последствий из-за участия в обходе санкций.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег Павел Шуст.

"Карты UnionPay не избавляют россиян от трудностей при платежах за рубеж - иностранные банки не хотят брать на себя дополнительные риски в условиях антироссийских санкций, поэтому могут ограничивать платежи россиян и по картам UnionPay", - заявил он.

UnionPay - международная платёжная система, учреждённая в 2002 году. Инициаторами создания выступили Госсовет и Народный банк Китая. Её акционерами являются более 200 финансовых учреждений.

В 2015 году система обогнала Visa и Mastercard по объему платежей. Но лишь 0,5% платежей осуществляются вне Китая.

Отметим, что еще в начале войны Mastercard, а после и Visa сообщили о приостановке операций в России.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины сообщили, что банки РФ пытаются обходить санкции через своих европейских брокеров.

Также сообщали, что попавшие под санкции банки РФ начали открывать отделения в аннексированном Крыму.

Кроме того, писали, что несмотря на санкции, Россия восстанавливает нефтяные поставки морем.