Морские поставки нефти Россией восстанавливаются, несмотря на усиливающиеся санкции.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, еженедельные поставки достигли почти 4 млн баррелей в день в первую неделю апреля, что является самым высоким уровнем в этом году.

Доходы Москвы от экспортных пошлин на нефть также достигли самого высокого с начала года уровня - 230 млн долларов за неделю.

Ранее мы писали, что США будут стремиться лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа.

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Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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