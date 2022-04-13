Китай опубликовал данные о торговле с Россией за первый квартал 2022 года. Товарооборот России и КНР в январе - марте вырос в годовом исчислении на 28,7%, достигнув $38,17 млрд.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на опубликованные данные Главного таможенного управления КНР.

Таким образом, товарооборот РФ и Китая вырос почти на треть. В том числе за период, когда против Москвы ввели беспрецедентные западные санкции.

По опубликованным данным, экспорт из Китая в РФ за три месяца вырос на 25,9% и составил около $16,44 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 31%, до $21,73 млрд.

Напомним мы писали, что китайские компании начали покупать у РФ уголь и нефть за юани.

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Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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