Администрация Байдена будет делиться с Украиной данными разведки, которые помогут Киеву поражать цели в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. При этом США воздержатся от передачи информации, которая позволила бы украинской армии бить по объектам на территории России.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как пишет издание, решение поделиться дополнительными разведданными знаменует сдвиг в подходе администрации Байдена к конфликту и было принято после того, как Киев несколько недель просил США и союзников по НАТО предоставить танки, самолеты и другое тяжелое вооружение, чтобы дать отпор России.

В последнее время военная стратегия Москвы изменилась: российские войска отступили из-под украинской столицы и других городов на севере, чтобы сосредоточиться на ожидаемом наступлении на Донбассе и в других районах восточной Украины.

Это изменение способствовало решению администрации активизировать обмен разведывательными данными, чтобы помочь Киеву лучше определить, как российские военные планируют атаковать, и позволить украинцам ответить артиллерией, атаками беспилотников и другим оружием.

США, однако, будут воздерживаться от предоставления разведывательных данных, которые позволили бы украинцам нанести удар по целям на территории России в соответствии с новой политикой Вашингтона, направленной на снижение риска расширения конфликта, добавили официальные лица США.

"По мере развития конфликта мы продолжаем приспосабливаться, чтобы можно было гибко делиться подробными и своевременными разведданными с украинцами", - сказал представитель американской разведки.

Как писала "Страна", 13 апреля Зеленский поговорил с Байденом о дополнительных поставках оружия Киеву.

А вскоре Пентагон назвал список вооружений, которые предоставит Украине на сумму 800 миллионов долларов.