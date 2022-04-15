Западная пресса проводит анализ последствий затопления российского крейсера "Москва", который был подбит 13 апреля.

Свои итоги подвело агентство Reuters.

Приводим разбор агентством ситуации.

1. Чего лишилась Россия?

Россия имеет мощные системы ПВО, дислоцированные в Крыму, который она захватила у Украины в 2014 году, но "Москва" была способна обеспечить дальнее и мобильное противовоздушное прикрытие всего Черноморского флота и являлась плавучим центром управления. Ее потеря ухудшает противовоздушную оборону флота, особенно в дальних миссиях.

2. Повлияет ли потеря "Москвы" на ход войны?

Маловероятно, но британское министерство обороны заявляет, что потеря корабля, вероятно, побудит Россию пересмотреть свои военно-морские позиции в Черном море. Официальные лица США на условиях анонимности заявили, что, хотя затопление имеет символическое значение и потенциально вызовет вопросы о военно-морских возможностях России в долгосрочной перспективе, оно вряд ли окажет серьезное влияние на ход конфликта. Российский флот пока большой роли в нем не играл.

Один американский чиновник сказал, что Россия использовала свои военные корабли лишь ограниченно, для нанесения случайных ударов и пополнения запасов войск на юге. Россия сохраняет военно-морское превосходство в ближайшем регионе, а "Москва" была оборудована для уничтожения вражеских кораблей в море, но от украинского флота мало что осталось.

3. Изменится ли поведение ВМФ России в Черном море?

Да, это произойдет, но это изменение не рассматривается как чрезвычайно важное. После того как начался пожар на "Москве", который, по мнению официальных лиц США, был, скорее всего, вызван украинской атакой, около пяти российских военных кораблей в северной части Черного моря отошли от берега примерно на 80 морских миль.

Но официальные лица США заявили, что, по их мнению, эти корабли все еще способны наносить удары по Украине с такого расстояния и с меньшей вероятностью станут целью украинцев на таком большом расстоянии от побережья.

Институт изучения войны (ISW), базирующийся в Вашингтоне аналитический центр, заявил, что способность украинских военных поражать российские военные корабли в Черном море может вынудить ВМФ России развернуть дополнительные средства ПВО и другие средства защиты.

4. Были ли планы использовать "Москву" в ходе войны в дальнейшем?

Непонятно, но некоторые аналитики говорят, что крейсер, возможно, мог поддержать возможную высадку российского морского десанта в Одессе, которая еще не произошла из-за сопротивления украинских сил. Его затопление может быть воспринято в Украине как снижение шансов на такое нападение и позволит ВСУ передислоцировать часть своих сил в другое место.

5. Может ли Россия легко заменить возможности "Москвы"?

Нет. У России есть еще два корабля такого же класса, "Маршал Устинов" и "Варяг", которые служат соответственно на Северном и Тихоокеанском флотах России. Турция, контролирующая доступ к Черному морю через Босфор, не позволит им войти во время войны.

6. Была ли "Москва" вооружена уникальным вооружением?

Нет. Крейсер нес противокорабельные ракеты и ракеты класса "земля - воздух", но не был оснащен крылатыми ракетами "Калибр" последнего поколения или гиперзвуковыми ракетами.

7. Насколько современным был корабль?

Не очень. Разработанный в 1970-х годах в Советском Союзе во время холодной войны, он был задуман для уничтожения авианосцев США и находился на вооружении почти четыре десятилетия. Он прошел обширный ремонт и, по данным Министерства обороны Великобритании, вернулся в рабочее состояние только в 2021 году. Несмотря на этот ремонт, часть его оборудования осталась устаревшей.

Reuters также сообщал, что на борту затонувшего крейсера "Москва" погибли члены его экипажа.

Ранее "Страна" разбиралась, как гибель "Москвы" повлияет на расстановку сил в войне.