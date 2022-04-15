В США считают, что жертвы в результате крушения российского ракетного крейсера "Москва" были.

Об этом сообщил высокопоставленный американский чиновник информационному агентству Reuters.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что число жертв неизвестно.

На корабле был экипаж из около 500 моряков, которые, по данным Министерства обороны России, были успешно эвакуированы на другие корабли, прежде чем 15 апреля благополучно вернуться в свой порт приписки Севастополь в Крыму. Украина же предположила, что, вероятно, на борту были жертвы.

У России есть мощные системы ПВО, дислоцированные в Крыму, который она аннексировала у Украины в 2014 году, но "Москва" была способна обеспечить дальнее и мобильное противовоздушное прикрытие всего Черноморского флота и являлась плавучим центром управления. Потеря корабля ухудшает противовоздушную оборону флота, особенно в дальних миссиях.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что в Черном море загорелся ракетный крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота России, который активно был задействован в войне против Украины.

На следующий день корабль затонул. "Страна" разбиралась, как это повлияет на расстановку сил в войне.