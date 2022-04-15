После того как российский крейсер "Москва" затонул, за почтовой маркой с его изображением возле Главпочтамта в Киеве выстроилась очередь.

"Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном", - прокомментировала фото очереди у Главпочтамта компания "Укрпочта" в своем Facebook.

Напомним, вечером 13 апреля в Киеве заявили, что ракетами "Нептун" ударили по флагману Черноморского флота России и на судне начался пожар. В российском военном ведомстве эту информацию вскоре подтвердили. Кроме того, в Минобороны рассказали, что на борту "Москвы" сдетонировали и взорвались боеприпасы.

А сутки спустя западные СМИ со ссылкой на власти США написали, что пожар на корабле все еще продолжается.

На следующий день в Минобороны РФ подтвердили, что флагманский корабль Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" затонул. "Страна" разбиралась в причинах и последствиях гибели "Москвы".

Также напомним, что война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.