В Вашингтоне подтверждают удар украинской противокорабельной ракетой по российскому крейсеру "Москва", но не называют тип оружия, которым он был нанесен.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова высокопоставленного американского чиновника, знакомого с ситуацией.

"В Москве признали факт затопления, но заявили, что судно пострадало в результате пожара, в результате которого взорвались боеприпасы", - напоминает издание.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что в Черном море загорелся ракетный крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота России, который активно был задействован в войне против Украины. Украина заявила, что попала по кораблю ракетой "Нептун" собственного производства. В РФ же говорят, что на корабле произошел пожар. Также вчера в Минобороны России признали, что крейсер "Москва" затонул.

"Страна" ранее подробно рассказала, что случилось с крейсером "Москва" и что о нем известно.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.