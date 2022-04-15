Чехи отправят на помощь ВСУ "вампиров". Чешская Республика поставила Украине не менее 20 реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire. Они созданы на основе советской системы БМ-21 "Град". Об этом пишет военный ресурс 19fortyfive.

Боевая машина состоит из бортового грузовика с колесной формулой 6×6, несущего группу из сорока 122-миллиметровых ракет, которые можно запустить за 20 секунд.

RM-70, поставленный Прагой, сочетает в себе пусковые установки типа БМ-21 с грузовиком Tatra 8x8.

В отличие от оригинала, RM-70 обеспечивает полную перезарядку из 40 ракет и имеет бронированную кабину экипажа. Чешская Республика списала свои последние 60 RM-70 в 2011 году, не ища замены.

Напомним, РФ требует от США прекратить вооружать Украину и угрожает "непредсказуемыми последствиями" в случае отказа.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.