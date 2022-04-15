В Иерусалиме из-за войны в Украине приостановили передачу Русской православной церкви Александровского подворья возле храма Гроба Господня. Землю под этот архитектурный комплекс XIX века выкупил еще Александр III.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сейчас боремся за возвращение Александровского подворья, и это очень сложно: почти решили, пять лет работали, нашли все исторические документы, но случилась ситуация с Украиной", - заявил глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степанишин.

Он призвал Владимира Путина вмешаться в ситуацию.

Александровское подворье в Старом Иерусалиме находится в 70 м от храма Гроба Господня. Земля под ним была выкуплена в 1859 году российским императором Александром III. Сам комплекс построили под конец XIX века.

Ранее Израиль отправил в Венгрию шесть самолетов с гуманитарной помощью для Украины.

Напомним, что накануне на Храмовой горе в Иерусалиме подрались палестинцы с евреями, которые праздновали Песах и Рамадан.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.