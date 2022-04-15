В Запорожской области с начала войны Украины с Россией были похищены сотни людей. Среди них - политики, журналисты, педагоги. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Он призвал людей не молчать о таких фактах и опубликовал список людей, о похищении которых точно известно:

  • Сергей Прийма, председатель Мелитопольского районного совета.
    Похищен 13.03.2022
  • Виктор Дудка, депутат областного совета.
    Похищен 06.04.2022
  • Евгений Матвеев, Днепрорудненский городской голова.
    Похищен 13.03.2022
  • Ирина Липка, Молочанский городской голова.
    Похищена 31.03.2022
  • Иван Самойдюк, первый заместитель городского головы Энергодара.
    Похищен 19.03.2022
  • Александр Чуб, заместитель Токмакского городского головы.
    Похищен 02.04.2022 (сейчас освобожден).
  • Владимир Рикун, Михайловский поселковый голова.
    Похищен 06.04.2022
  • Алексей Юрченко, управляющий делами исполнительного комитета Бердянского городского совета.
    Похищен 06.04.2022
  • Сергей Яворский, староста с. Верхняя Криница.
    Похищен 26.03.2022 (сейчас освобожден)
  • Алексей Дибровский, депутат Пологовского городского совета.
    Похищен 25.03.2022

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