С начала войны в Запорожской области оккупанты похитили сотни людей. Среди них - журналисты и педагоги
В Запорожской области с начала войны Украины с Россией были похищены сотни людей. Среди них - политики, журналисты, педагоги. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Он призвал людей не молчать о таких фактах и опубликовал список людей, о похищении которых точно известно:
- Сергей Прийма, председатель Мелитопольского районного совета.
Похищен 13.03.2022
- Виктор Дудка, депутат областного совета.
Похищен 06.04.2022
- Евгений Матвеев, Днепрорудненский городской голова.
Похищен 13.03.2022
- Ирина Липка, Молочанский городской голова.
Похищена 31.03.2022
- Иван Самойдюк, первый заместитель городского головы Энергодара.
Похищен 19.03.2022
- Александр Чуб, заместитель Токмакского городского головы.
Похищен 02.04.2022 (сейчас освобожден).
- Владимир Рикун, Михайловский поселковый голова.
Похищен 06.04.2022
- Алексей Юрченко, управляющий делами исполнительного комитета Бердянского городского совета.
Похищен 06.04.2022
- Сергей Яворский, староста с. Верхняя Криница.
Похищен 26.03.2022 (сейчас освобожден)
- Алексей Дибровский, депутат Пологовского городского совета.
Похищен 25.03.2022
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