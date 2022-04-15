В Запорожской области с начала войны Украины с Россией были похищены сотни людей. Среди них - политики, журналисты, педагоги. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Он призвал людей не молчать о таких фактах и опубликовал список людей, о похищении которых точно известно:

Сергей Прийма, председатель Мелитопольского районного совета.

Похищен 13.03.2022

Похищен 13.03.2022 Виктор Дудка, депутат областного совета.

Похищен 06.04.2022

Похищен 06.04.2022 Евгений Матвеев, Днепрорудненский городской голова.

Похищен 13.03.2022

Похищен 13.03.2022 Ирина Липка, Молочанский городской голова.

Похищена 31.03.2022

Похищена 31.03.2022 Иван Самойдюк, первый заместитель городского головы Энергодара.

Похищен 19.03.2022

Похищен 19.03.2022 Александр Чуб, заместитель Токмакского городского головы.

Похищен 02.04.2022 (сейчас освобожден).

Похищен 02.04.2022 (сейчас освобожден). Владимир Рикун, Михайловский поселковый голова.

Похищен 06.04.2022

Похищен 06.04.2022 Алексей Юрченко, управляющий делами исполнительного комитета Бердянского городского совета.

Похищен 06.04.2022

Похищен 06.04.2022 Сергей Яворский, староста с. Верхняя Криница.

Похищен 26.03.2022 (сейчас освобожден)

Похищен 26.03.2022 (сейчас освобожден) Алексей Дибровский, депутат Пологовского городского совета.

Похищен 25.03.2022

Напомним, вице-премьер Ирина Верещук объяснила, почему российские военные похищают глав украинских городов.

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