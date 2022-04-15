Вчера Россия официально подтвердила гибель флагмана Черноморского флота - ракетного крейсера "Москва".

Это стало самой крупной военной победой Украины за время российской "спецоперации". Правда, пока победа это тактическая. Но она показывает, что ВСУ способны наносить российской армии большой ущерб.

Причем не исключено, что делается это в прямой координации с западными союзниками. Уже звучат мнения, что "Москву" смогли потопить с помощью предоставленных ими разведданных.

"Страна" разбиралась в причинах и последствиях гибели "Москвы".

Как затонула "Москва"

Вечером 13 апреля в Украине начали сообщать, что попали ракетой в российский крейсер, который находился у острова "Змеиный".

Сообщения были сперва неофициальными, но их подтвердила сначала Банковая, затем Одесская военная администрация. Заявлялось, что судно поразили ракетами "Нептун" и оно горит.

"Нептун" - украинская ракета, которая представляет из себя глубоко модернизированный советский образец ракеты Х-35, но с более современной электроникой, увеличенной массой и дальностью полета (до 280 километров).

Ее приняли на вооружение в 2020 году. Комплекс предназначен для поражения морских целей.

Ночью пожар на корабле подтвердило минобороны России, но причину его не указало. А телеграм-каналы начали сообщать, что "Москва" тонет или уже затонула.

Утром спикер Офиса президента Алексей Арестович тоже заявил, что крейсер потоплен. Однако до самого вечера этот факт не подтверждали ни россияне, ни американцы.

Москва и Вашингтон заявляли, что судно на плаву и буксируется в порт Севастополя для ремонта. Но ближе к ночи в России официально подтвердили, что крейсер утонул.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - заявили в минобороны РФ.

Пока неясно, когда именно это произошло - в первой половине дня, когда пошли сообщения о затоплении, или позже. Но в конечном итоге потерю флагмана Черноморского флота Россия признала официально.

Экипаж, по данным российской стороны, был эвакуирован на другие корабли. О погибших и пострадавших ничего не сообщалось. Хотя они, скорее всего, есть.

Удар по ракетному крейсеру "Москва" кратко прокомментировал Владимир Зеленский в интервью "Би-Би-Си".

"То, что происходит в армии Российской Федерации, которая напала на нас, которая является оккупантом, которая блокирует, к слову, Черное море, мне, честно говоря, все равно. Если она уменьшится, то это неплохо", - заявил президент.

То есть Зеленский весьма сдержанно отреагировал на крупную победу ВСУ (в чем уже можно не сомневаться, хотя РФ, да и Запад, до сих пор официально причину гибели корабля не называют).

Версии гибели крейсера

Официальная украинская версия уже приводилась выше - корабль был поражен из украинского берегового комплекса "Нептун".

"В Черноморской операционной зоне противокорабельной ракетой "Нептун" поражен крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота России – получил существенные повреждения. Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и он начал тонуть", - заявило вчера оперативное командование "Юг".

В телеграм-каналах, которые анализируют военные действия, звучали дополнительные версии.

Так, шли предположения, что операция проводилась якобы совместно с силами НАТО.

Накануне удара по "Москве", 12 апреля, в западной части Черного моря был замечен британский самолет-разведчик RC-135 и американский беспилотник Global Hawk. Об этом свидетельствуют данные сервиса AirNav.

Данных о полетах этих бортов за 13 апреля нет. Не исключено, что в этот день западные союзники, отключив транспондеры своей боевой авиации, произвели авиационную разведку, нашли "Москву" и передали координаты цели оператору "Нептуна".

Также российские источники сообщали, что накануне ракетного удара по крейсеру рядом с ним летал украинский беспилотник "Байрактар", который мог выполнять отвлекающий маневр, либо по другой версии, нанес удар по радару корабля, ослепив его систему ПВО.

Третье, на что обращают внимание, - это штормовая погода, при которой спасение корабля заведомо осложнялось. А также тяжелее было бы отбить ракетную атаку из-за возможных помех, связанных с волнами.

То есть похоже, что потопление "Москвы" являлось хорошо спланированной и скомбинированной операцией. Которая получила не только военный, но и мощный символический эффект. Так как, по сути, впервые официально подтверждены Россией крупные потери в этой войне. Тем более что речь идет о флагмане Черноморского флота.

Что означает смерть "Москвы"

У этой истории есть три основных измерения.

1. Ракетный крейсер, утонувший вчера, выполнял функции координации и прикрытия в зоне операций Черноморского флота. Главным образом в ходе войны против Украины.

"Москва" могла прикрывать российские корабли во-первых от вражеского флота. Для потопления надводных целей крейсер имел крылатые ракеты "Вулкан".

Во-вторых, с воздуха - корабль был оснащен системой ПВО С-300. Которая, кстати, могла прикрывать не только российские суда, но и сухопутные силы РФ в Херсонской области.

Российский флот сейчас выполняет у берегов Украины несколько задач: блокирует акваторию, доставляет грузы, ведет ракетные обстрелы украинской территории (в том числе "Калибрами"), а также предположительно готовится к высадке морского десанта.

Потеря "Москвы" делает эти операции более уязвимыми, особенно для атак украинской авиации или крылатых ракет. Кроме того, крейсер мог использоваться в качестве командного пункта.

Британское министерство обороны уже заявило, что теперь Россия пересмотрит свою стратегию на Черном море.

"Этот инцидент означает, что после вторжения в Украину Россия понесла ущерб по двум ключевым военно-морским объектам, первым из которых стал российский десантный корабль класса "Аллигатор" "Саратов" 24 марта. Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою позицию в Черном море", - сообщило ведомство сегодня утром.

С другой стороны, учитывая, что на море операции идут не слишком интенсивно (украинский флот несоразмерен российскому), а основные боевые действия ведутся на суше, то вряд ли гибель крейсера как-то существенно повлияет на общую военную ситуацию.

Кроме того, на "Москве" не было даже "Калибров", которыми Россия обстреливает Украину из черноморской акватории. То есть интенсивность этих ударов не упадет. Разве что теперь российские корабли будут наносить ракетные удары по Украине с большего расстояния (около Крыма под прикрытием береговых систем ПВО), чтоб не попасть под удар "Нептуна".

2. Сейчас очевидно внимание, которое проявляет и Запад, и Украина к южному фронту. На днях США заявили, что будут снабжать Украину разведдаными о потенциальных целях в Крыму и вокруг него. Не исключено, что крейсер "Москва" - как раз пример такого взаимодействия.

Нужно понимать, что причерноморский юг Украины крайне важен для всех вовлеченных сторон. Вероятно, с военно-стратегической точки зрения даже важнее, чем Донбасс.

Потеря этих территорий частично или полностью отрезает Украину от морей, а западные страны - от возможностей использования украинских военных баз (например, в Очакове и Бердянске, где строить военно-морскую инфраструктуру помогали британцы).

Кроме того, для Украины Черное море - это важнейшая экономическая артерия, через которую идет львиная доля экспорта. Сейчас он практически полностью остановлен из-за российской морской блокады.

Для России же Херсонская и Запорожская области составляют тот самый сухопутный коридор в Крым, а также решают проблему снабжения полуострова водой. А в планах РФ, как уже неоднократно сообщали разведки многих стран - попытка захватить и Одесскую область, чтоб полностью поставить под свой контроль все северное Причерноморье.

Поэтому интенсивность боев на этом театре - как на суше, так и на море - вероятно, будет лишь нарастать. Периодически появляется информация как о подготовке здесь нового наступления России, так и о возможном контрнаступлении украинских войск с целью освобождения Херсона.

Также нельзя исключать и новых ударов по российским кораблям. Тем более, что уже обсуждаются поставки в Украину западных противокорабельных ракет (по одной из версий, и по "Москве" ударили не "Нептуном", а западной ракетой, но ее подтверждений нет).

3. Еще одно измерение истории с "Москвой" - это влияние на общую интенсивность боевых действий. Российская армия получила серьезный удар по своему реноме. И не исключено, что теперь РФ станет как минимум добиваться каких-то аналогичных символических "побед". Например, через активизацию обстрелов. Этой ночью снова мощно били по Киеву и по Киевской области.