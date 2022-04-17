В сельсовете поселка Боровая Харьковской области, где ранее обстреляли эвакуационные автобусы, рассказали, что Россия постепенно отводит войска на территорию Донецкой области.

Об этом администрация Боровой пишет в Facebook.

"По состоянию на 17 апреля территория Боровской общины полностью оккупирована российскими военными. Мобильной связи и интернета нет, и восстановление их невозможно, пока территория общины оккупирована россиянами. Значительная часть российской техники постепенно выходит из общины в направлении Донецкой области. Часть населенных пунктов остается без электричества и газоснабжения. Данных о раненых и погибших мирных жителях общины нет", - говорится в сообщении поселковой администрации.

По имеющейся информации, в Боровой россияне разместились в зданиях поселкового совета, во дворце культуры, в больнице, в домах некоторых местных предпринимателей и назначили оккупационные власти из числа местных жителей, которые теперь должны координировать процессы в общине.

Через деревни, расположенные в северной части Боровщины, россияне прошли транзитом без заметных разрушений, однако серьезно пострадало южное направление. Полностью отсутствует связь с психоневрологическим интернатом, где находится около 200 пациентов.

"Активные боевые действия из Боровой постепенно перемещаются на территорию Донецкой области. Остро стоит вопрос доставки медикаментов в Боровскую больницу, в частности анестезии и гуманитарной помощи населению в виде лекарств, продуктов питания, средств гигиены и других товаров первой необходимости. Поселковый совет работает над решением этого вопроса. Проводятся соответствующие переговоры с соответствующими международными организациями и перевозчиками, направлены обращение вице-премьер-министру Ирине Верещук и председателю Харьковской областной военной администрации Олегу Синегубову об организации зеленых коридоров для эвакуации населения и доставки на территорию общины гуманитарной помощи", - добавили в администрации Боровой.

Ранее мы писали, что в поселке Боровая под Харьковом отменили эвакуацию после обострения на фронте.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.