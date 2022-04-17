Губернатор Харьковской области Олег Синегубов рассказал о военной ситуации в области и заявил, что ВСУ сегодня пошли в контрнаступление.

Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

"В Харьковской области наши защитники проводят несколько успешных операций, оттесняя оккупантов подальше от областного центра. В результате контрнаступления ВСУ уволили Базалиевку, Лебяже, часть Кутузовки. В районе села Мала Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток", - сообщил губернатор.

По его словам, ВСУ продолжают эффективно сдерживать врага по другим направлениям от Харькова.

"На днях реактивным огнем 81 отдельная аэромобильная бригада под Харьковом уничтожила 5 российских танков, 10 бронированных единиц техники. Около сотни оккупантов уже не смогут атаковать никогда", - написал глава области.

К сожалению, российские войска снова терроризируют мирное население Харькова.

"Сегодня посреди белого дня снова были обстрелы из РСЗО и артиллерии центральной части города, жилого района Салтовка. К сожалению, есть пострадавшие - 20 человек, погибли - 5. Повреждены многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

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