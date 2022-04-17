Президент РФ Владимир Путин уверен в успехе в своей военной кампании в Украине - даже после того, как российские войска покинули северную часть страны.

Об этом в интервью телеканалу NBC заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, недавно побывавший в Кремле.

"Он считает, что выигрывает войну", - заявил Нехаммер.

По его мнению, у Путина есть своя собственная логика войны.

"Я думаю, что у него сейчас своя собственная логика войны. Он считает, что война необходима для гарантий безопасности Российской Федерации. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет украинцев в геноциде на Донбассе", - добавил канцлер.

Ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин недавно говорил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. По словам канцлера, он "не получил положительных впечатлений" от встречи с президентом России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.