Легендарный французский актер Пьер Ришар в открытом обращении к президенту РФ Владимиру Путину призвал остановить войну в Украине, которую он назвал "варварством".

Видео опубликовано в его соцсетях.

Он говорит, что вторжение в Украину "превратилось в массовые убийства, я бы даже сказал - в варварство".

"Нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей. Я не теряю надежды, что все это закончится как можно скорее, так как продолжать это просто омерзительно", - сказал Ришар.

Ранее даже друг Путина актер Жерар Депардье осудил "сумасшедшие, неприемлемые эксцессы" Путина в Украине.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.