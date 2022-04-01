Французский актер Жерар Депардье, который имеет гражданство РФ и осенью голосовал на российских выборах в Госдуму, осудил "безумные, неприемлемые эксцессы" президента России Владимира Путина в Украине, но сказал, что российский народ не несёт за них ответственность.

Об этом он заявил в интервью AFP.

"Российский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин", - заявил он.

Жерар Депардье также сказал, что все доходы от трех вечеров концертов в Париже с пятницы отдаст украинским жертвам "этой трагической братоубийственной войны".

Напомним, 1 января 2013 года Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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