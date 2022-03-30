Известный голливудский актер Брюс Уиллис прекращает свою карьеру в возрасте 67 лет. Он вынужден это сделать в связи с болезнью. Дочь актера Румер Уиллис сообщила в Instargam, что у него диагностировали афазию.

"Как семья мы хотим сообщить вам, что у нашего любимого Брюса возникли определенные проблемы со здоровьем, и недавно ему диагностировали афазию, влияющую на его когнитивные способности. В результате этого и тщательно все обдумав, Брюс прекращает свою карьеру, которая значила для него очень многое", - говорится в совместном заявлении, подписанном супругой Брюса Уиллиса, Эммой, а также экс-женой актера - Деми Мур и его пятью дочерьми.

Как отмечает семья, это очень непростое для них время.

"Как всегда говорил Брюс, "живи по полной", и вместе мы собираемся именно так и поступить", - говорится в сообщении.

Скриншот: Instagram

Афазия - расстройство речи, которое может возникнуть вследствие локального поражения коры головного мозга, что ассоциируется с соответствующей речевой деятельностью. Является симптомом некоторых болезней. Афазия чаще всего вызывается кровоизлиянием в кору головного мозга (инсультом), однако она также может развиться вследствие травмы головного мозга, а также опухоли, абсцесса и т.д.

Брюс Уиллис (полное имя Уолтер Брюс Уиллис) наиболее известен ролью Джона Макклейна в серии фильмов "Крепкий орешек". Также он играл в фильмаз: "Криминальное чтив" (1994), "12 обезьян" (1995), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998), "Город грехов" (2005), "Счастливое число Слевина" (2006), "РЭД" (2010) и "Стекло" (2019).

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