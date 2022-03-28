На 94-й церемонии главной мировой кинопремии "Оскар" Уилл Смит, получивший награду за лучшую мужскую роль, ударил по лицу своего коллегу - Криса Рока. Инцидент произошел из-за того, что актер неудачно пошутил о жене Смита - Джаде Пинкетт.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Джада Пинкетт-Смит страдает от выпадения волос. Рок высказался о её "короткой стрижке": "Не могу дождаться увидеть тебя в "Солдате Джейн 2". После чего Смит поднялся на сцену и ударил его по лицу.

При этом, в сети тут же начали говорить о том, что эпизод постановочный.

Напомним, Уилл Смит, который получил награду за лучшую мужскую роль, сыграл в спортивной драме "Король Ричард" о двух афроамериканских теннисистках - сестрах Уильямс. Актер сыграл роль отца чемпионок по теннису Винус и Серены Уильямс.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы соревновались за "Оскар" в этом году.

Также сообщали, кто победил в кинопремии в 2021 году.

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