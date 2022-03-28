В США состоялась 94-я церемония награждения "Оскар". Уилл Смит стал победителем в категории "Лучший актер года", а лучим фильмом признали комедийную драму "CODA: ребенок глухих родителей".

Лента-победитель - это ремейк французского фильма о семье слабослышащих людей. Половину этого кино герои разговаривают на языке жестов.

Награду за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит, сыгравший в спортивной драме "Король Ричард" о двух афроамериканских теннисистках - сестрах Уильямс.

Джессика Честейн получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Глаза Тэмми Фэй" о двух евангелистах, создавших на своих проповедях империю по зарабатыванию денег.

Лучшим режиссером стала Джейн Кэмпион, снявшая гей-драму "Власть пса" с Бенедиктом Кембербэтчем в главной роли.

На нынешней церемонии вручения "Оскара" вспомнили и об Украине.

Некоторые актеры прибыли на вручение с сине-желтыми лентами - например, Джейми Ли Кертис и звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа.

А после одной из песен прошла 30-секундная минута молчания.

В это время на экране появилась надпись: "Мы хотели бы минутой молчания выразить нашу поддержку народу Украины, который в настоящее время сталкивается с вторжением, конфликтом в пределах своих собственных границ... Хотя кино является для нас важным способом выразить нашу человечность, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в еде, медицинском обслуживании, чистой воде и экстренной помощи. Ресурсов мало, и мы — как глобальное сообщество — можем сделать больше".

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" подробно рассказывала о том, что происходило на фронте и в городах, вчера.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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