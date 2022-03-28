Основатель благотворительной организации CORE и известный американский актер и режиссер Шон Пенн заявил о начале работы организации в Украине для помощи населению, пострадавшему от российской военной агрессии.

Пенн приехал во Львовскую область, где встретился с руководителем Львовской областной военной администрации Максимом Козицким.

Шон Пенн поинтересовался проблемами переселенцев в регионе и наметил основные направления работы, которые будут включать всю необходимую помощь украинцам.

"Наша организация хочет наладить партнерские отношения именно здесь, в Украине. Мы знаем, как важно сейчас поддерживать население в борьбе за свободу, поэтому будем помогать всем, чем можем. Ваш опыт — это пример для всего мира. Сейчас мы хотим получить список самых необходимых вещей для переселенцев, чтобы собрать их и в кратчайшие сроки обеспечить людей помощью", - заявил американский актер и режиссер.

Ранее мы писали, что в Кабинете министров рассказали о помощи переселенцам.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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