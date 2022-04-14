В Кремле заявляют, что президент РФ Владимир Путин не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для неё должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно - текст документа", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также сказал, что пока нет понимания и по продолжению очных переговоров представителей России и Украины.

Напомним, вчера в Кремле заявили об отсутствии результатов переговоров с Украиной.

Также ранее Путин заявлял, что переговоры с Украиной зашли в тупик.

Это заявление прокомментировали в Офисе президента. Участник украинской делегации Михаил Подоляк сказал, что переговоры идут очень тяжело, а эмоциональный фон на них - очень тяжелый.

Также Подоляк заявил о необходимости встречи Зеленского и Путина, чтобы остановить войну.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

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