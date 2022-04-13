В Кремле коротко высказались о результатах переговоров с Украиной.

"Заявлять о результатах переговоров с Украиной пока нечего", - сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

"Пока, похоже, в переговорном процессе действительно тупик. Все ждут как будет развиваться ситуация на фронте", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости встречи Зеленского и Путина, чтобы остановить войну.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.