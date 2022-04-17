Чем дольше идет война в Украине, тем лучше Китаю.

Такую точку зрения отстаивает в интервью Financial Times экс-премьер министр Австралии Кевин Радд.

По мнению Радда, теперь Китай сможет более активно продвигать свои политические проекты, которые встречали бы активное сопротивление Запада, не случись российского вторжения.

При этом, отмечает Радд, "на структурном уровне главные интересы Китая сейчас явно на стороне Москвы. Китайцы хотят иметь добрососедские отношения с русскими ввиду наличия многовековой совместной истории и многокилометровой границы. Они хотят посвятить всю свою стратегическую энергию борьбе со своим главным глобальным и региональным противником - Соединенными Штатами, а не потратить часть своих военных и иных ресурсов на решение "русского вопроса", который несколько раз возникал в их истории".

Отметим, что Китай официально придерживается нейтралитета в войне России и Украины, но в некоторых вопросах на международной арене принимает позиции Москвы. Так, Китай стал на сторону России в вопросе по военным преступлениям российских оккупантов в Буче.

Кроме того, китайские компании начали покупать у РФ уголь и нефть за юани. А товарооборот РФ и Китая за первый квартал 2022 года вырос почти на треть.

Кроме того, напряженной остается ситуация вокруг Тайваня - государства, которое формально получило независимость от Китая и сохраняет ее благодаря американской военной поддержке. Эксперты предполагают, что если бы Запад не отреагировал санкциями и поставками оружия для Украины, то Китай почувствовал бы себя свободно и пошел войной на Тайвань.