Российские войска расстреляли эвакуационные автобусы под Изюмом. Семь человек погибли, еще 27 - ранены
Российские военные обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в поселке Боровая Харьковской области, который частично находится под оккупацией. Уже известно о семи погибших, еще 27 человек ранены.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram-канале.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.
Поселок Боровая находится в Изюмском районе.
Напомним, Изюм по-прежнему находится в оккупации российских войск. В городе тяжёлая ситуация с лекарствами и продуктами.
Также ранее Мэр Харькова заявил об усилении интенсивности обстрелов и бомбардировок города.
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