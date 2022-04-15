Российские военные обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в поселке Боровая Харьковской области, который частично находится под оккупацией. Уже известно о семи погибших, еще 27 человек ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram-канале.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Поселок Боровая находится в Изюмском районе.

Напомним, Изюм по-прежнему находится в оккупации российских войск. В городе тяжёлая ситуация с лекарствами и продуктами.

Также ранее Мэр Харькова заявил об усилении интенсивности обстрелов и бомбардировок города.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.

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