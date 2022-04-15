Российские военные атаковали позиции украинских пограничников в Черниговской области. Оккупанты применили минометы.

Об этом сообщает председатель Корюковской РВА Иван Ващенко в своем Facebook.

По его словам, сегодня утром оккупанты обстреляли позиции пограничников в Сновской громаде. Никто не пострадал.

"На самом деле, опасности особой нет, потому что это обстрел, как говорят русские "беспокоящий". Просто, чтобы держать в тонусе наши ВСУ, но мы даем достойный отпор", - отметил председатель РВА.

Также эту информацию в комментарии "Суспильному" подтвердила пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

Она добавила, что российские военные дважды обстреляли из минометов пограничников возле населенного пункта Сеньковка.

Ранее мы сообщали, что в Киеве и области сегодня около 01:00 были слышны громкие взрывы. При этом в некоторых районах столицы пропал свет.

Напомним, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.