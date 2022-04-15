В Киеве ночью слышали мощные взрывы. В Минобороны РФ заявили об ударе и пригрозили нарастить ракетные обстрелы
В Киеве и области около 01:00 15 апреля были слышны громкие взрывы. При этом в некоторых районах столицы пропал свет. В телеграмм-каналах публикуют видео взрывов.
На официальных страницах столичных властей о взрывах по состоянию на 10:00 ничего не сообщалось.
В то же время Минобороны России утверждает, что этой ночью были нанесены удары по Киеву по одному из машиностроительных заводов оборонного комплекса.
Минобороны РФ заявило, что масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на якобы удары украинских сил по российской территории.
Напомним, что Украина отрицает, что наносит удары и обвиняет Россию, что она сама ведёт обстрелы своей территории с целью обвинить в этом украинские войска.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.
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