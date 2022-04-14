Губернатор Донецкой области Павла Кириленко опубликовал вечернюю сводку 14 апреля.

Главное из заявлений губернатора:

Сегодня под вражеским огнем – территории на западе и на севере области. Утром россияне нанесли три авиаудара по Великой Новоселке – по меньшей мере двое раненых. Повреждена гражданская инфраструктура. Одна из бомб попала в многоэтажку, но все ее жители уже были эвакуированы. Под обстрелы попали Заречное, Угледар и Богородичное. В Заречном 1 человек погиб и 2 ранены, в Угледаре – 1 погибший и 3 раненых, в Заречном – 1 погибший. Продолжается эвакуация: сегодня вывезли 46 человек из Угледара, среди которых 6 детей.

Ранее мы писали, что российские войска появились на севере Донбасса, где идет подготовка крупного наступления.

Также "Страна" сообщала, что армия России готова к наступлению в Донецкой и Запорожской областях.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.