В Донецкой области россияне обстреливают ракетами жилые дома. Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda

Губернатор Донецкой области Павла Кириленко опубликовал вечернюю сводку 14 апреля.

Главное из заявлений губернатора:

  1. Сегодня под вражеским огнем – территории на западе и на севере области.
  2. Утром россияне нанесли три авиаудара по Великой Новоселке – по меньшей мере двое раненых. Повреждена гражданская инфраструктура. Одна из бомб попала в многоэтажку, но все ее жители уже были эвакуированы.
  3. Под обстрелы попали Заречное, Угледар и Богородичное. В Заречном 1 человек погиб и 2 ранены, в Угледаре – 1 погибший и 3 раненых, в Заречном – 1 погибший.
  4. Продолжается эвакуация: сегодня вывезли 46 человек из Угледара, среди которых 6 детей.

Ранее мы писали, что российские войска появились на севере Донбасса, где идет подготовка крупного наступления.

Также "Страна" сообщала, что армия России готова к наступлению в Донецкой и Запорожской областях.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений. 

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину. 

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